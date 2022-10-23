Роналду открыт для трансфера в МЛС

В Интере Майами готовы платить Рону 30 млн....А так то Рон уже всего достиг и уже может никому ничего доказывать...Пять «Золотых мячей» Криштиану Роналду - 2008, 2013, 2014, 2016, 2017
На клубном уровне--Больше всего матчей в еврокубках: 190,Лучший бомбардир еврокубков: 143,Лучший бомбардир Лиги чемпионов: 140,Больше всего голов в плей-офф Лиги чемпионов: 67,Больше всего побед в Лиге чемпионов: 5,Единственный забил в трех финалах Лиги чемпионов,Единственный забил в 11 подряд матчах Лиги чемпионов,Больше всего наград Лучшему клубному игроку/Лучшему игроку года по версии УЕФА: 4,Семь раз становился лучшим бомбардиром сезона в Лиге чемпионов
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов покинуть клуб зимой.
Португалец не против покинуть Европу. Как пишет Transfer News Live со ссылкой на испанскую газету AS, Роналду открыт для вариантов из МЛС.
- В МЛС Роналду интересуется «Интер» Дэвида Бекхэма.
- В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Сейчас он отстранен от тренировок с основой за отказ выходить на замену в игре с «Тоттенхэмом» (2:0) в среду.