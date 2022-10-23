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    В «Локомотиве» ответили, планируют ли воссоздавать фарм-клуб «Казанка»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных допустил, что клуб восстановит фарм-команду «Казанка».

    «Казанка» будет воссоздана?

    — Может быть, она не будет называться «Казанка», а может быть, будет. Эти вопросы будем рассматривать. Здесь самоцелью не является название какое-то. Нам важна система. Нам важно, чтобы игроки после академии игроки имели возможность еще определенное время находиться в организованной стройной системе в клубе, чтобы их уровень конкурентоспособности позволял на равных конкурировать с ведущими клубами. Это задача любой футбольной системы.

    • Нагорных возглавил клуб в октябре.
    • «Казанку» закрыли в этом году предыдущие руководители.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 14-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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