Манчини: «Я думал об уходе из сборной Италии»

осмелюсь обнародовать мнение Мозга сайта четырёхлетней давности...)
Вомбат 14 марта 2018
В свое время Фурсенко спросили журналисты Спорта день за днем предусмотрена ли в трехлетнем контракте Манчини ответственность за результаты клуба, Он сделал вид, что не понял и журналист уточнил, что он имеет в виду возможность досрочного расторжения контракта без неустойки, если результаты будут неудовлетворительными. В ответ Ф. прочитал журналисту нотацию о том какой великий тренер Манчини, и на вопрос не ответил. То есть повел себя в точности как Мутко вел себя, когда они с Толстых подписывали знаменитый контракт с Капелло . Отсюда вывод - никакой ответственности М. за результаты в пределах 3 лет не несет. Значит, если Миллер не даст сверх утвержде
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ответил, были ли у него мысли покинуть занимаемый пост после непопадания на ЧМ-2022.
«Когда дела идут плохо, ответственность лежит на тренере. Поэтому да, я думал об уходе», – сказал Манчини.
- Итальянцы в стыках отбора ЧМ проиграли Северной Македонии (0:1), пропустив на 94-й минуте.
- Ранее команда стала победителем Евро-2020.
- Манчини возглавляет сборную с 2018 года.