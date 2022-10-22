Манчини: «Я думал об уходе из сборной Италии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ответил, были ли у него мысли покинуть занимаемый пост после непопадания на ЧМ-2022.

«Когда дела идут плохо, ответственность лежит на тренере. Поэтому да, я думал об уходе», – сказал Манчини.