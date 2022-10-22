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    Манчини: «Я думал об уходе из сборной Италии»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ответил, были ли у него мысли покинуть занимаемый пост после непопадания на ЧМ-2022.

    «Когда дела идут плохо, ответственность лежит на тренере. Поэтому да, я думал об уходе», – сказал Манчини.

    • Итальянцы в стыках отбора ЧМ проиграли Северной Македонии (0:1), пропустив на 94-й минуте.
    • Ранее команда стала победителем Евро-2020.
    • Манчини возглавляет сборную с 2018 года.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6696

      Беспонтий 2 часа назад

      осмелюсь обнародовать мнение Мозга сайта четырёхлетней давности...)

      Вомбат 14 марта 2018
      В свое время Фурсенко спросили журналисты Спорта день за днем предусмотрена ли в трехлетнем контракте Манчини ответственность за результаты клуба, Он сделал вид, что не понял и журналист уточнил, что он имеет в виду возможность досрочного расторжения контракта без неустойки, если результаты будут неудовлетворительными. В ответ Ф. прочитал журналисту нотацию о том какой великий тренер Манчини, и на вопрос не ответил. То есть повел себя в точности как Мутко вел себя, когда они с Толстых подписывали знаменитый контракт с Капелло . Отсюда вывод - никакой ответственности М. за результаты в пределах 3 лет не несет. Значит, если Миллер не даст сверх утвержде

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      Рейтинг: +6696

      Беспонтий > Беспонтий 2 часа назад

      нного бюджета 9 миллионов евро у Манчини будет еще 2 года, чтобы окончательно превратить Зенит в стабильного середняка РФПЛ без еврокубков. .

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      Рейтинг: +6696

      Беспонтий 2 часа назад

      ну
      можно думать об уходе когда девять миллионов отступных не светят как в зените

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