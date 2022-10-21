Сделавшая каминг-аут Касаткина впервые в карьере вышла на Итоговый турнир WTA. Россиянок там не было шесть лет

Зачем постоянно напоминать, что она сделала каминг аут. Это какое-то знаковое событие? Для меня в первую очередь она спортсмен, мне плевать с кем она спит. Заканчивайте желтизной заниматься. Сделали оффтоп, так делайте нормально.
Российская теннисистка Дарья Касаткина официально квалифицировалась на Итоговый турнир года WTA. Туда попадают восемь сильнейших теннисисток мира по итогам сезона.
Турнир стартует 31 октября в американском Техасе.
- 25-летняя Касаткина впервые в карьере вышла на Итоговый турнир.
- Россиянок на Итоговом турнире не было с 2016 года.
- Летом Касаткина сделала каминг-аут. Она встречается с бывшей фигуристкой Натальей Забияко.