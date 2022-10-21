Юран анонсировал возвращение к тренерской работе

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что вскоре возглавит новую команду.

«С моим будущим скоро все будет хорошо. Скоро вернусь к тренерской работе.

«Химки»? Некорректно будет что-то говорить на этот счет, потому что у них есть главный тренер», – заявил Юран.