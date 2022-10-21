Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Юран анонсировал возвращение к тренерской работе

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что вскоре возглавит новую команду.

    «С моим будущим скоро все будет хорошо. Скоро вернусь к тренерской работе.

    «Химки»? Некорректно будет что-то говорить на этот счет, потому что у них есть главный тренер», – заявил Юран.

    • Тренера уволили из «Химок» 10 августа.
    • После его ухода команда не побеждает 13 матчей подряд.
    • Сообщалось, что Юран может возглавить «Пари НН».

    Новости по теме
    Юран прокомментировал решение КДК дисквалифицировать Абаскаля и Федотова на один матч 7
    Юран, Радимов и еще четыре тренера – в шорт-листе «Пари НН» (Metaratings) 3
    «Химки» не побеждают 13 матчей подряд после ухода Юрана. Серия длится 2,5 месяца 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +697

      SLADE2019 55 минут назад

      Если в Химки, то трудно будет его воспринимать, как уважающего себя человека. А если он сам себя не уважает, то что от других тогда требовать?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11