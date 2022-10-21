Юран анонсировал возвращение к тренерской работе

Если в Химки, то трудно будет его воспринимать, как уважающего себя человека. А если он сам себя не уважает, то что от других тогда требовать?
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что вскоре возглавит новую команду.
«С моим будущим скоро все будет хорошо. Скоро вернусь к тренерской работе.
«Химки»? Некорректно будет что-то говорить на этот счет, потому что у них есть главный тренер», – заявил Юран.
- Тренера уволили из «Химок» 10 августа.
- После его ухода команда не побеждает 13 матчей подряд.
- Сообщалось, что Юран может возглавить «Пари НН».