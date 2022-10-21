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    В «Спартаке» рассказали, кто будет руководить командой вместо дисквалифицированного Абаскаля

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал тренера, который возглавит команду в ближайшем матче.

    • 23 октября спартаковцы примут «Химки» в 14-м туре РПЛ.
    • Эту игру из-за дисквалификации пропустит главный тренер команды Гильермо Абаскаль.
    • Испанца отстранили за перепалку с Владимиром Федотовым в ходе дерби с ЦСКА.

    «В воскресенье дисквалифицированного Гильермо Абаскаля заменит тренер Владимир Слишкович», – сказал Зеленов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +885

      Untitled-1 4 минуты назад

      Рокировка: Абаскаль на игру в ЦСКА, а Федотов на игру в Спартак. Вот это будет наказание!

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      Рейтинг: +25853

      vladimir-7 7 минут назад

      Какая разница кто будет гл. тренером на одну игру.

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