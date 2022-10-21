В «Спартаке» рассказали, кто будет руководить командой вместо дисквалифицированного Абаскаля

Рокировка: Абаскаль на игру в ЦСКА, а Федотов на игру в Спартак. Вот это будет наказание!
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал тренера, который возглавит команду в ближайшем матче.
- 23 октября спартаковцы примут «Химки» в 14-м туре РПЛ.
- Эту игру из-за дисквалификации пропустит главный тренер команды Гильермо Абаскаль.
- Испанца отстранили за перепалку с Владимиром Федотовым в ходе дерби с ЦСКА.
«В воскресенье дисквалифицированного Гильермо Абаскаля заменит тренер Владимир Слишкович», – сказал Зеленов.