Агент Бальде: «Мы со «Спартаком» решили не подавать апелляцию на дисквалификацию Кейта. Уже слишком поздно»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что не будет обжаловать решение о дисквалификации футболиста на три месяца.

«Мы со «Спартаком» решили не подавать апелляцию. Уже слишком поздно. Мы не хотим и не видим в этом никакого смысла», — сказал Пасторелло.