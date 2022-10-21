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    Агент Бальде: «Мы со «Спартаком» решили не подавать апелляцию на дисквалификацию Кейта. Уже слишком поздно»

    Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что не будет обжаловать решение о дисквалификации футболиста на три месяца.

    «Мы со «Спартаком» решили не подавать апелляцию. Уже слишком поздно. Мы не хотим и не видим в этом никакого смысла», — сказал Пасторелло.

    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • Форвард взял себе 9-й игровой номер.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +696

      SLADE2019 1 час назад

      Так слишком поздно или смысла нет? Если слишком поздно, чего мышей не ловили?

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