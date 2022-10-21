Агент Бальде: «Мы со «Спартаком» решили не подавать апелляцию на дисквалификацию Кейта. Уже слишком поздно»

Так слишком поздно или смысла нет? Если слишком поздно, чего мышей не ловили?
Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что не будет обжаловать решение о дисквалификации футболиста на три месяца.
«Мы со «Спартаком» решили не подавать апелляцию. Уже слишком поздно. Мы не хотим и не видим в этом никакого смысла», — сказал Пасторелло.
- «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
- Форвард взял себе 9-й игровой номер.