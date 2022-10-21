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  • Тренер академии «Зенита»: «Мостовой осознает, что поступил неправильно. Они с Семаком пожали друг другу руки»

Тренер академии «Зенита»: «Мостовой осознает, что поступил неправильно. Они с Семаком пожали друг другу руки»

21 октября 2022, 12:15
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Тренер академии «Зенита» Леонид Радченко высказался об уходе полузащитника Андрея Мостового в раздевалку после обратной замены в матче Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1).

  • Футболист вышел на замену на 61-й минуте.
  • На 83-й минуте его поменяли на Густаво Мантуана.
  • Мостовой высказал претензии Семаку и ушел в раздевалку.
  • «Зенит» победил «Крылья» – 2:1.

«Прежде всего, изначально игра проходила под полным контролем «Зенита». После того как были произведены замены, игра перевернулась, хозяева уже ее не контролировали. «Крылья Советов» начали создавать моменты, забили.

Конечно же, тренерский штаб все видел, понимал, и ему нужно было что‑то изменить. Потому что гости были очень близки, чтобы сравнять счет. В итоге и было принято решение сделать обратную замену Мостового.

Понятно, что любой игрок в такой ситуации бы не понимал, почему его меняют. Эмоции Андрея мне лично понятны. Однако таким образом тренерский штаб «Зенита» тактически хотел как‑то изменить игру в этот момент. Такие замены в футболе бывают очень редко, но они имеют место.

Уверен, никакого конфликта нет, Андрею все объяснят — почему была сделана замена. Все будет нормально, но эмоции мне понятны. Хотя сам выход Мантуана вместо него ход встречи также не поменял. Действия Мостового точно были совершены на эмоциях, однозначно, это было неправильно.

Но я видел, как футболист и Семак пожали друг другу руки. Просто футболист хотел объяснений, почему так сделано. Думаю, в этой ситуации они разберутся.

Андрей осознает, что поступил неправильно, он должен быть настоящим профессионалом. Такие момент в карьере футболиста очень редко, но бывают. Все будет нормально, — сказал Радченко.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Семак Сергей
Комментарии (1)
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SLADE2019
1666349151
Ладно тему ухода в раздевалку Роналдо мусолят, но с Мостовым уже перебор. Ушел и ушел. Даже, если из футбола вообще. И для нашего футбола не потеря. И при чем здесь тренер академии? У родителей еще поинтересуйтесь.
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