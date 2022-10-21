Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стало известно, как в Италии отреагировали на недавнее интервью Кокорина

    Журналист Firenzeviola Пьетро Ладзерини высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

    «Кокорин начал забивать, так и есть, но он делает это в чемпионате, который можно сравнить по уровню с итальянской Серией С, третьей по силе лигой нашей страны.

    Заявления Кокорина из интервью во Флоренции восприняли с симпатией, но я не думаю, что у Александра есть шанс вернуться в «Фиорентину».

    В то же время, тот факт, что он начал играть и забивать, позволит «фиалкам» продать его и хоть как-то компенсировать этот трансфер. Я не думаю, что в нынешней ситуации клуб будет готов отпустить Кокорина за ноль», — сказал Ладзерини.

    • Кокорин перешел в «Арис» этим летом на правах аренды из «Фиорентины».
    • В 6 матчах чемпионата Кипра он забил 3 гола.

    Новости по теме
    Массажист Кокорина: «Тренер «Фиорентины» говорил Саше «браво» на тренировках, но не выпускал на поле» 3
    Мостовой назвал причину, ради которой Кокорина стоит вызвать в сборную России 4
    «Кокорин войдет в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов». Итальянский журналист – о россиянине 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11