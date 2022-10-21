Стало известно, как в Италии отреагировали на недавнее интервью Кокорина

Журналист Firenzeviola Пьетро Ладзерини высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

«Кокорин начал забивать, так и есть, но он делает это в чемпионате, который можно сравнить по уровню с итальянской Серией С, третьей по силе лигой нашей страны.

Заявления Кокорина из интервью во Флоренции восприняли с симпатией, но я не думаю, что у Александра есть шанс вернуться в «Фиорентину».

В то же время, тот факт, что он начал играть и забивать, позволит «фиалкам» продать его и хоть как-то компенсировать этот трансфер. Я не думаю, что в нынешней ситуации клуб будет готов отпустить Кокорина за ноль», — сказал Ладзерини.