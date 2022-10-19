Примера. «Реал» разгромил «Эльче», несмотря на три отмененных гола

«Реал» в десятом туре Примеры разгромил на выезде «Эльче». Двумя ассистами отметился Родриго.

У «Реала» отменили три гола из-за офсайда. Два из них забил Карим Бензема, один – Давид Алаба.

«Реал» лидирует с шестиочковым отрывом. «Эльче» идет последним, ни разу в сезоне не победив.

Испания. Примера. 10-й тур

Эльче – Реал – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Вальверде, 11; 0:2 – Бензема, 75; 0:3 – Асенсио, 89.

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