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    Примера. «Реал» разгромил «Эльче», несмотря на три отмененных гола

    «Реал» в десятом туре Примеры разгромил на выезде «Эльче». Двумя ассистами отметился Родриго.

    У «Реала» отменили три гола из-за офсайда. Два из них забил Карим Бензема, один – Давид Алаба.

    «Реал» лидирует с шестиочковым отрывом. «Эльче» идет последним, ни разу в сезоне не победив.

    Испания. Примера. 10-й тур

    Эльче – Реал – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вальверде, 11; 0:2 – Бензема, 75; 0:3 – Асенсио, 89.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2022 23:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12085

      DeStar 1 час назад

      жаль, там 2 офсайда на уровне торчащего носа.. с одной точки зрения вар помогает соблюдать правильно, по стерильному
      с другой, конечно ,голов с вар заметно меньше стало)

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