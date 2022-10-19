Примера. «Реал» разгромил «Эльче», несмотря на три отмененных гола

жаль, там 2 офсайда на уровне торчащего носа.. с одной точки зрения вар помогает соблюдать правильно, по стерильному
с другой, конечно ,голов с вар заметно меньше стало)
«Реал» в десятом туре Примеры разгромил на выезде «Эльче». Двумя ассистами отметился Родриго.
У «Реала» отменили три гола из-за офсайда. Два из них забил Карим Бензема, один – Давид Алаба.
«Реал» лидирует с шестиочковым отрывом. «Эльче» идет последним, ни разу в сезоне не победив.
Испания. Примера. 10-й тур
Голы: 0:1 – Вальверде, 11; 0:2 – Бензема, 75; 0:3 – Асенсио, 89.