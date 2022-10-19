Магкеев рассказал, как относится к изменениям в руководстве «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался об изменениях в клубе.

«Мы выиграли, и это самое главное. Только так, через победы, запредельную самоотдачу и правильный настрой мы можем все исправить. Верю ли, что команда идет на поправку? Посмотрим, время покажет.

Две победы в матчах с «Торпедо» и «Химками» обнадеживают. Нужно работать дальше и готовиться к игре с «Динамо».

Позитивными можно назвать и изменения в руководстве клуба. Уже есть шаги, которые команда воспринимает очень хорошо. Думаю, что болельщики могут с оптимизмом смотреть в будущее», – сказал Магкеев.