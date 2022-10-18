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    Игнатьев рассказал о психологических проблемах «Локомотива»

    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о состоянии команды

    «Психологически тяжело находиться на дне таблицы.

    На самом деле, у нас хорошие футболисты в команде. Я каждый день тренируюсь с ними, вижу, что они делают. Как работают с мячом и без мяча. Мы не должны находиться внизу, мы должны выбираться оттуда», – сказал Игнатьев.

    • «Локомотив» идет на 13-м месте в РПЛ.
    • 8 октября клуб уволил Йозефа Циннбауэра.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 12:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98524

      zigbert 4 минуты назад

      Конечно находиться на дне таблицы такой команде как Локомотив неприятно. Все это психологически давит на команду, хотя игроки есть неплохие. Несколько побед придадут настроения команде. Да если еще и с тренером угадают.

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