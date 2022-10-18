Игнатьев рассказал о психологических проблемах «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о состоянии команды

«Психологически тяжело находиться на дне таблицы.

На самом деле, у нас хорошие футболисты в команде. Я каждый день тренируюсь с ними, вижу, что они делают. Как работают с мячом и без мяча. Мы не должны находиться внизу, мы должны выбираться оттуда», – сказал Игнатьев.