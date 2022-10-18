Игнатьев рассказал о психологических проблемах «Локомотива»

Конечно находиться на дне таблицы такой команде как Локомотив неприятно. Все это психологически давит на команду, хотя игроки есть неплохие. Несколько побед придадут настроения команде. Да если еще и с тренером угадают.
Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о состоянии команды
«Психологически тяжело находиться на дне таблицы.
На самом деле, у нас хорошие футболисты в команде. Я каждый день тренируюсь с ними, вижу, что они делают. Как работают с мячом и без мяча. Мы не должны находиться внизу, мы должны выбираться оттуда», – сказал Игнатьев.
- «Локомотив» идет на 13-м месте в РПЛ.
- 8 октября клуб уволил Йозефа Циннбауэра.