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    Юран отреагировал на сравнения Соболева с Холандом

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на сравнения нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Ман Сити» Эрлингом Холандом.

    — Соболев вновь забил. Его уже называют русским Холанном.

    — Давайте все-таки будем поосторожнее с такими параллелями. Рановато... АПЛ и РПЛ — две большие разницы. Александр — молодец, поймал бомбардирский ритм, идет по хорошему графику. В принципе, это его работа.

    • В дерби с ЦСКА Соболев отличился в 8-м матче подряд.
    • Он повторил рекорд «Спартака», который держался 67 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15878

      NewLife 1 час назад

      Не ровен час Соболя с Юраном начнут сравнивать. Журнашлюшки оставьте парня в покое, если не о чем писать, пишите о гегемонии теплотрассы и пользе бояра)

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