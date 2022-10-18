Юран отреагировал на сравнения Соболева с Холандом

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на сравнения нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Ман Сити» Эрлингом Холандом.

— Соболев вновь забил. Его уже называют русским Холанном.

— Давайте все-таки будем поосторожнее с такими параллелями. Рановато... АПЛ и РПЛ — две большие разницы. Александр — молодец, поймал бомбардирский ритм, идет по хорошему графику. В принципе, это его работа.