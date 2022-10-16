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    «Локомотив» планирует пригласить в клуб фигурантов дела Ларина

    Новый председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассматривает вариант с приглашением в клуб на руководящие должности бывших менеджеров «Чертаново» Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова.

    Оба – фигуранты уголовного дела, по которому бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина осудили на три года тюрьмы за мошенничество.

    • Поляцкин ранее работал еще и в «Химках».
    • «Локомотив» за последнюю неделю сменил всех руководителей, включая тренера.
    • Команда идет в РПЛ в зоне переходных матчей (в лайв-режиме).

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    Источник: «Чемпионат»

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