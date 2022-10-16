«Локомотив» планирует пригласить в клуб фигурантов дела Ларина

Новый председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассматривает вариант с приглашением в клуб на руководящие должности бывших менеджеров «Чертаново» Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова.

Оба – фигуранты уголовного дела, по которому бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина осудили на три года тюрьмы за мошенничество.