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    Глава «Зенита» Илюхина прокомментировала дебютное чемпионство женской команды

    Женская команда «Зенита» впервые выиграла чемпионат России. Событие оценила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.

    «Сине-бело-голубые впервые в своей истории завоевывают золотые медали чемпионата России среди женских команд. И делают это досрочно!

    Наша молодая команда не проиграла ни одного матча в нынешнем году, и, конечно, особенным для нас стал тот факт, что в текущем сезоне женский «Зенит» поставил рекорд посещаемости матчей — это случилось на домашнем стадионе «Смена» в Петербурге во втором туре финального этапа Суперлиги на матче «Зенит» — «Ростов». Мы видим, как в Петербурге любят и поддерживают женский футбол.

    Также сегодня хорошие результаты показывает молодежный футбол, открыта команда U13, в ближайшее время планируется появление нескольких возрастных групп на базе академии «Зенита». Все больше сил мы вкладываем в развитие женского футбола: открываются новые филиалы для девочек от шести лет — это наше новое поколение будущих чемпионок!

    А сегодня я искренне поздравляю нашу команду и тренерский штаб — это был великолепный сезон, и вся наша зенитовская семья радуется этому золоту», – сказала Илюхина.

    • Команда оформила чемпионство в Ростове-на-Дону.
    • Женский «Зенит» основан в 2020 году.
    • Мужской «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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