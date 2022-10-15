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  • Глава «Зенита» Илюхина прокомментировала дебютное чемпионство женской команды

Глава «Зенита» Илюхина прокомментировала дебютное чемпионство женской команды

15 октября 2022, 21:51
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Женская команда «Зенита» впервые выиграла чемпионат России. Событие оценила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.

«Сине-бело-голубые впервые в своей истории завоевывают золотые медали чемпионата России среди женских команд. И делают это досрочно!

Наша молодая команда не проиграла ни одного матча в нынешнем году, и, конечно, особенным для нас стал тот факт, что в текущем сезоне женский «Зенит» поставил рекорд посещаемости матчей — это случилось на домашнем стадионе «Смена» в Петербурге во втором туре финального этапа Суперлиги на матче «Зенит» — «Ростов». Мы видим, как в Петербурге любят и поддерживают женский футбол.

Также сегодня хорошие результаты показывает молодежный футбол, открыта команда U13, в ближайшее время планируется появление нескольких возрастных групп на базе академии «Зенита». Все больше сил мы вкладываем в развитие женского футбола: открываются новые филиалы для девочек от шести лет — это наше новое поколение будущих чемпионок!

А сегодня я искренне поздравляю нашу команду и тренерский штаб — это был великолепный сезон, и вся наша зенитовская семья радуется этому золоту», – сказала Илюхина.

  • Команда оформила чемпионство в Ростове-на-Дону.
  • Женский «Зенит» основан в 2020 году.
  • Мужской «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (2)
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zenitforever2015
1665917606
Девчонки молодцы !
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Spirit_78
1665951295
Просто лучшие! Поздравляю!
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