Худяков: «Локомотив» на пути к выздоровлению»

ТОРПЕДУ обыграл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...)))
Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков с оптимизмом смотрит на будущее клуба.
«После этой победы над «Торпедо» (1:0) атмосфера в команде отличная! Думаю, мы на пути к выздоровлению. В клубе происходят изменения, и что касается нашей мотивации к играм — это наша работа, поэтому все нормально», – сказал Худяков.
- Командой руководит Андрей Федоров.
- «Локомотив» идет в РПЛ 12-м.
- Следующий соперник «Локомотива» – «Химки» (18 октября, Кубок России).