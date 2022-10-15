Худяков: «Локомотив» на пути к выздоровлению»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков с оптимизмом смотрит на будущее клуба.

«После этой победы над «Торпедо» (1:0) атмосфера в команде отличная! Думаю, мы на пути к выздоровлению. В клубе происходят изменения, и что касается нашей мотивации к играм — это наша работа, поэтому все нормально», – сказал Худяков.