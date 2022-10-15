Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Худяков: «Локомотив» на пути к выздоровлению»

    Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков с оптимизмом смотрит на будущее клуба.

    «После этой победы над «Торпедо» (1:0) атмосфера в команде отличная! Думаю, мы на пути к выздоровлению. В клубе происходят изменения, и что касается нашей мотивации к играм — это наша работа, поэтому все нормально», – сказал Худяков.

    Новости по теме
    Карпукас: «Уверен, что «Локомотив» не вылетит»
    Гилерме: «Фанаты «Локо» хотят назначения Семина? Он наша легенда»
    «На некоторых смотришь, им как будто до ***». Баринов – о партнерах по «Локомотиву» 3
    Источник: телеграм-канал Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17408

      Cleaner 11 минут назад

      ТОРПЕДУ обыграл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11