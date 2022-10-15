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    Холанд: «Я бы доверил свою жизнь Балотелли»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о бывшем форварде английского клуба Марио Балотелли.

    «Кому бы я доверил свою жизнь? Прежде всего, самому себе, поскольку я очень верю в свои способности.

    А если кому-то другому, то Марио Балотелли. Он действительно хороший парень», – заявил норвежец.

    • В этом сезоне Холанд забил 20 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
    • Летом он перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

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    Источник: Talk Sport

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23328

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Судя по этому высказыванию, Холанд действительно не от мира сего. Точно робот! )

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      Рейтинг: +1917

      Maxi_7 1 час назад

      Я бы Балотелли даже манишку не доверил).

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