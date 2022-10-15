Холанд: «Я бы доверил свою жизнь Балотелли»

Судя по этому высказыванию, Холанд действительно не от мира сего. Точно робот! )
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о бывшем форварде английского клуба Марио Балотелли.
«Кому бы я доверил свою жизнь? Прежде всего, самому себе, поскольку я очень верю в свои способности.
А если кому-то другому, то Марио Балотелли. Он действительно хороший парень», – заявил норвежец.
- В этом сезоне Холанд забил 20 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
- Летом он перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.