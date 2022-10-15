Холанд: «Я бы доверил свою жизнь Балотелли»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о бывшем форварде английского клуба Марио Балотелли.

«Кому бы я доверил свою жизнь? Прежде всего, самому себе, поскольку я очень верю в свои способности.

А если кому-то другому, то Марио Балотелли. Он действительно хороший парень», – заявил норвежец.