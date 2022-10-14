Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Его уровень упал». Симеоне – о купленном за 127 миллионов Фелише

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о своем полузащитнике Жоау Фелише.

    «Сейчас уровень Фелиша упал, поэтому играют его партнеры. Жоау будет вновь на поле, когда будет в форме на тренировках. Нужно работать, возвращать результативность.

    Фелиш – фантастический игрок», – сказал Симеоне.

    • «Атлетико» купил Фелиша в 2019 году за 127 миллионов евро у «Бенфики».
    • В сезоне Примеры у Фелиша 8 матчей, 3 ассиста.
    • Сейчас 22-летний игрок стоит 70 миллионов.

    Новости по теме
    Агент Карраскаля прокомментировал новость об интересе «Атлетико» к игроку ЦСКА 2
    «Атлетико» интересуется Карраскалем. Симеоне давно следит за игроком ЦСКА 2
    Фелиш задумался об уходе из «Атлетико» в январе 1
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11806

      Алексей З 1 час назад

      Он никогда не стоил 127 лямов , вы просто мудак !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11