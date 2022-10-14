«Его уровень упал». Симеоне – о купленном за 127 миллионов Фелише

Он никогда не стоил 127 лямов , вы просто мудак !
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о своем полузащитнике Жоау Фелише.
«Сейчас уровень Фелиша упал, поэтому играют его партнеры. Жоау будет вновь на поле, когда будет в форме на тренировках. Нужно работать, возвращать результативность.
Фелиш – фантастический игрок», – сказал Симеоне.
- «Атлетико» купил Фелиша в 2019 году за 127 миллионов евро у «Бенфики».
- В сезоне Примеры у Фелиша 8 матчей, 3 ассиста.
- Сейчас 22-летний игрок стоит 70 миллионов.