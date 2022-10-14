«Его уровень упал». Симеоне – о купленном за 127 миллионов Фелише

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о своем полузащитнике Жоау Фелише.

«Сейчас уровень Фелиша упал, поэтому играют его партнеры. Жоау будет вновь на поле, когда будет в форме на тренировках. Нужно работать, возвращать результативность.

Фелиш – фантастический игрок», – сказал Симеоне.