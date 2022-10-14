Мбаппе никогда не хотел покинуть «ПСЖ» так сильно, как сейчас (L'Еquipe)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе собирается покинуть клуб в ближайшее время.

По информации L'Еquipe, 23-летний француз жалеет о продлении контракта с «ПСЖ» и хочет покинуть команду больше, чем когда-либо.

Мбаппе хочет покинуть клуб, потому что клуб не выполнил два обещания. Он чувствует себя в «ПСЖ» жертвой политического давления.