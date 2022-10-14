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    Мбаппе никогда не хотел покинуть «ПСЖ» так сильно, как сейчас (L'Еquipe)

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе собирается покинуть клуб в ближайшее время.

    По информации L'Еquipe, 23-летний француз жалеет о продлении контракта с «ПСЖ» и хочет покинуть команду больше, чем когда-либо.

    Мбаппе хочет покинуть клуб, потому что клуб не выполнил два обещания. Он чувствует себя в «ПСЖ» жертвой политического давления.

    • Рыночная стоимость Мбаппе – 160 миллионов евро.
    • Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • В этом сезоне француз забил 12 голов в 13 матчах.

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    Источник: L'Еquipe

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17396

      Cleaner 28 минут назад

      Скотинка неблагодарная. Боссы ПСЖ дали ему все, что хотел, а он им гадости в ответ...(((

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      Рейтинг: +2397

      fakeid 1 час назад

      поздно заметалась обезьяна. сейчас эту проблему мало какой клуб захочет подписать за оверпрайс и потом поиметь с ним нехилые проблемы, когда он начнёт разлагать состав и выдвигать свои условия по его формированию. золотой мяч дадут бенземе, далее каждый год холанду, позорная мбаппа и тут пролетела мимо, как в своё время неймар.

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      Рейтинг: +2985

      Dgad > fakeid 1 час назад

      Да, отношение к футболу и своей карьере Мбаппе явно стоит пересмотреть, тогда возможно и получится конкурент Холланду,

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