Мбаппе никогда не хотел покинуть «ПСЖ» так сильно, как сейчас (L'Еquipe)

Скотинка неблагодарная. Боссы ПСЖ дали ему все, что хотел, а он им гадости в ответ...(((
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе собирается покинуть клуб в ближайшее время.
По информации L'Еquipe, 23-летний француз жалеет о продлении контракта с «ПСЖ» и хочет покинуть команду больше, чем когда-либо.
Мбаппе хочет покинуть клуб, потому что клуб не выполнил два обещания. Он чувствует себя в «ПСЖ» жертвой политического давления.
- Рыночная стоимость Мбаппе – 160 миллионов евро.
- Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
- В этом сезоне француз забил 12 голов в 13 матчах.