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    Юрист объяснил, как «Зенит» может изменить легионерский статус Малкома и Клаудиньо

    Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал, что даст бразильским полузащитникам «Зенита» Малкому и Клаудиньо получение российского гражданства.

    По его словам, при действующих правилах оба футболиста продолжат считаться легионерами в РПЛ.

    «Если вспомнить историю, раньше определение легионера было другим. Термин зависел от гражданства, а не от права выступать за сборную.

    Соответственно, были футболисты, которые имели паспорта России и условной Молдавии. Они выступали за Молдавию, но в России не считались легионерами.

    Потом всe было изменено. В целях защиты сборной России, чтобы команда имела больший выбор.

    Не знаю, насколько легко или сложно менять лимит с учeтом влияния в том числе Министерства спорта. Без их одобрения изменения невозможны.

    Может, и ведутся подобные диалоги. Теоретически поменять регламент можно. Это не вопрос ФИФА или УЕФА: лимит – внутреннее дело каждой страны. В данном случае это вопрос диалога РФС и Министерства спорта.

    Что касается возможного выступления за сборную России, то, руководствуясь нынешними регламентами и правилами ФИФА и исходя из доступной информации, эти игроки не смогут выступать за сборную России», – заявил Зайцев.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +166

      russkiisergei 17 минут назад

      зенит гавно, сразу видно

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