Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юрист объяснил, как «Зенит» может изменить легионерский статус Малкома и Клаудиньо

Юрист объяснил, как «Зенит» может изменить легионерский статус Малкома и Клаудиньо

13 октября 2022, 10:37
5

Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал, что даст бразильским полузащитникам «Зенита» Малкому и Клаудиньо получение российского гражданства.

По его словам, при действующих правилах оба футболиста продолжат считаться легионерами в РПЛ.

«Если вспомнить историю, раньше определение легионера было другим. Термин зависел от гражданства, а не от права выступать за сборную.

Соответственно, были футболисты, которые имели паспорта России и условной Молдавии. Они выступали за Молдавию, но в России не считались легионерами.

Потом всe было изменено. В целях защиты сборной России, чтобы команда имела больший выбор.

Не знаю, насколько легко или сложно менять лимит с учeтом влияния в том числе Министерства спорта. Без их одобрения изменения невозможны.

Может, и ведутся подобные диалоги. Теоретически поменять регламент можно. Это не вопрос ФИФА или УЕФА: лимит – внутреннее дело каждой страны. В данном случае это вопрос диалога РФС и Министерства спорта.

Что касается возможного выступления за сборную России, то, руководствуясь нынешними регламентами и правилами ФИФА и исходя из доступной информации, эти игроки не смогут выступать за сборную России», – заявил Зайцев.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

Еще по теме:
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ 1
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив» 1
Решение КДК по Дивееву 16
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
russkiisergei
1665647790
зенит гавно, сразу видно
Ответить
zigbert
1665662196
За сборную России они и не собирались играть но как то все запутанно, за кого же они могут играть с российским паспортом?
Ответить
Главные новости
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
1
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
Решение КДК по Дивееву
13:35
16
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
3
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
6
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
Все новости
Все новости
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
3
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
6
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
7
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
21
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
5
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
5
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
7
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
2
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+