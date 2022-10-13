Юрист объяснил, как «Зенит» может изменить легионерский статус Малкома и Клаудиньо

Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал, что даст бразильским полузащитникам «Зенита» Малкому и Клаудиньо получение российского гражданства.

По его словам, при действующих правилах оба футболиста продолжат считаться легионерами в РПЛ.

«Если вспомнить историю, раньше определение легионера было другим. Термин зависел от гражданства, а не от права выступать за сборную.

Соответственно, были футболисты, которые имели паспорта России и условной Молдавии. Они выступали за Молдавию, но в России не считались легионерами.

Потом всe было изменено. В целях защиты сборной России, чтобы команда имела больший выбор.

Не знаю, насколько легко или сложно менять лимит с учeтом влияния в том числе Министерства спорта. Без их одобрения изменения невозможны.

Может, и ведутся подобные диалоги. Теоретически поменять регламент можно. Это не вопрос ФИФА или УЕФА: лимит – внутреннее дело каждой страны. В данном случае это вопрос диалога РФС и Министерства спорта.

Что касается возможного выступления за сборную России, то, руководствуясь нынешними регламентами и правилами ФИФА и исходя из доступной информации, эти игроки не смогут выступать за сборную России», – заявил Зайцев.