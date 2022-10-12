«Идите ***». Фанаты «Баварии» вывесили баннер на матче с «Викторией», они недовольны ценами на билеты

Болельщики «Баварии» вывесили баннер на гостевом матче с «Викторией» в Лиге чемпионов.
«70 евро? Идите ***», – написано на баннере.
Фанаты недовольны высокими ценами на билеты на матч в Пльзени. Большинство болельщиков бойкотировало игру.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
Болельщики «Баварии» вывесили баннер на гостевом матче с «Викторией» в Лиге чемпионов.
«70 евро? Идите ***», – написано на баннере.
Фанаты недовольны высокими ценами на билеты на матч в Пльзени. Большинство болельщиков бойкотировало игру.