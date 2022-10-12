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    «Идите ***». Фанаты «Баварии» вывесили баннер на матче с «Викторией», они недовольны ценами на билеты

    Болельщики «Баварии» вывесили баннер на гостевом матче с «Викторией» в Лиге чемпионов.

    «70 евро? Идите ***», – написано на баннере.

    Фанаты недовольны высокими ценами на билеты на матч в Пльзени. Большинство болельщиков бойкотировало игру.

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    Источник: Bayern & Germany

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