«Идите ***». Фанаты «Баварии» вывесили баннер на матче с «Викторией», они недовольны ценами на билеты

Болельщики «Баварии» вывесили баннер на гостевом матче с «Викторией» в Лиге чемпионов.

«70 евро? Идите ***», – написано на баннере.

Фанаты недовольны высокими ценами на билеты на матч в Пльзени. Большинство болельщиков бойкотировало игру.