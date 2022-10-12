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    Каррагер: «Клопп – бог. «Ливерпулю» нужно менять игроков, а не тренера»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о главном тренер клуба Юргене Клоппе.

    «Когда Клопп окажется на грани потери работы? Нет, до этого не дойдeт. Я думаю, что «Ливерпуль» другой. То, что он сделал в клубе за семь лет, наверное, уникально для футбола, не только для «Ливерпуля».

    Клопп — бог в «Ливерпуле», и в тот день, когда он уйдeт, — когда бы это ни случилось, и я надеюсь, что это произойдeт через четыре года, — весь город и болельщики «Ливерпуля» по всему миру замрут. Я не думаю, что вы где-либо найдeте болельщика, который прямо сейчас будет критиковать Юргена Клоппа.

    Если «Ливерпулю» понадобится перезагрузка, я поменяю состав и оставлю Юргена Клоппа. В мире очень мало тренеров типа него, которые бы так хорошо подходили нашему футбольному клубу.

    В настоящий момент у «Ливерпуля» стареющая команда, и им нужно это исправить, и это работа тренера. Но для меня нужно менять игроков, а не тренера», — цитирует Каррагера Daily Mail.

    • После 10 туров «Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Арсенала» – 14 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +501

      borusse 8 минут назад

      всё по делу

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      Рейтинг: +615

      Fialet 46 минут назад

      Клопп - это клоп. Теперь только вниз.

      0
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      Рейтинг: +238

      Таврида 59 минут назад

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      Рейтинг: +3815

      Питерский князь 1 час назад

      Если циКлоппвыиграет ЛЧ, когда нас туда вернут, с Динамо Брянск, тогда он Бог.
      Карпин, Семак и т.д. с такими игроками в АПЛ играле бы не хуже.

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      Рейтинг: +501

      borusse > Питерский князь 4 минуты назад

      вернут, догонят и ещё вернут)))

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