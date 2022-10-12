Каррагер: «Клопп – бог. «Ливерпулю» нужно менять игроков, а не тренера»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о главном тренер клуба Юргене Клоппе.

«Когда Клопп окажется на грани потери работы? Нет, до этого не дойдeт. Я думаю, что «Ливерпуль» другой. То, что он сделал в клубе за семь лет, наверное, уникально для футбола, не только для «Ливерпуля».

Клопп — бог в «Ливерпуле», и в тот день, когда он уйдeт, — когда бы это ни случилось, и я надеюсь, что это произойдeт через четыре года, — весь город и болельщики «Ливерпуля» по всему миру замрут. Я не думаю, что вы где-либо найдeте болельщика, который прямо сейчас будет критиковать Юргена Клоппа.

Если «Ливерпулю» понадобится перезагрузка, я поменяю состав и оставлю Юргена Клоппа. В мире очень мало тренеров типа него, которые бы так хорошо подходили нашему футбольному клубу.

В настоящий момент у «Ливерпуля» стареющая команда, и им нужно это исправить, и это работа тренера. Но для меня нужно менять игроков, а не тренера», — цитирует Каррагера Daily Mail.