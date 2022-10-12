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  • Каррагер: «Клопп – бог. «Ливерпулю» нужно менять игроков, а не тренера»

Каррагер: «Клопп – бог. «Ливерпулю» нужно менять игроков, а не тренера»

12 октября 2022, 19:12
2

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о главном тренер клуба Юргене Клоппе.

«Когда Клопп окажется на грани потери работы? Нет, до этого не дойдeт. Я думаю, что «Ливерпуль» другой. То, что он сделал в клубе за семь лет, наверное, уникально для футбола, не только для «Ливерпуля».

Клопп — бог в «Ливерпуле», и в тот день, когда он уйдeт, — когда бы это ни случилось, и я надеюсь, что это произойдeт через четыре года, — весь город и болельщики «Ливерпуля» по всему миру замрут. Я не думаю, что вы где-либо найдeте болельщика, который прямо сейчас будет критиковать Юргена Клоппа.

Если «Ливерпулю» понадобится перезагрузка, я поменяю состав и оставлю Юргена Клоппа. В мире очень мало тренеров типа него, которые бы так хорошо подходили нашему футбольному клубу.

В настоящий момент у «Ливерпуля» стареющая команда, и им нужно это исправить, и это работа тренера. Но для меня нужно менять игроков, а не тренера», — цитирует Каррагера Daily Mail.

  • После 10 туров «Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Арсенала» – 14 очков.

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Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Каррагер Джейми Клопп Юрген
Комментарии (2)
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Таврида
1665594700
Верно, Арсенал - выскочка, МанСити - чемп, мой прогноз АПЛ 2022/2023 1. Ман Сити 2. Арсенал 3. Ливерпуль 4. Челси Тотэм как всегда - "Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм»...
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Fialet
1665595520
Клопп - это клоп. Теперь только вниз.
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