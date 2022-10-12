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    Сборная России поздравила Симоняна с 96-летием

    Бывшему форварду сборной СССР Никите Симоняну исполнилось 96 лет. Его не забыла поздравить сборная России.

    «Поздравляем легендарного футболиста и тренера с днeм рождения и желаем ему здоровья и счастья!» – написала пресс-служба.

    • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака» (160 голов).
    • Он не только играл за команду, но и тренировал ее.
    • Сейчас спортсмен занимает административную должность в РФС.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +641

      SLADE2019 34 минуты назад

      Присоединяюсь к поздравлениям легендарного спартаковца. Здоровья крепкого.

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