Сборная России поздравила Симоняна с 96-летием

Присоединяюсь к поздравлениям легендарного спартаковца. Здоровья крепкого.
Бывшему форварду сборной СССР Никите Симоняну исполнилось 96 лет. Его не забыла поздравить сборная России.
«Поздравляем легендарного футболиста и тренера с днeм рождения и желаем ему здоровья и счастья!» – написала пресс-служба.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака» (160 голов).
- Он не только играл за команду, но и тренировал ее.
- Сейчас спортсмен занимает административную должность в РФС.
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