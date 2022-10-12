Генич считает, что Смолов сильнее Соболева

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сравнил форвардов Александра Соболева («Спартак») и Федора Смолова («Динамо»).

«Смолов по мастерству выше. Ему многое дано. Технически, в плане футбольного интеллекта. Он может разобраться в ситуации засчет просчитывания. Федор работает двумя ногами», – сказал Генич.