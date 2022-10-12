Генич считает, что Смолов сильнее Соболева

Этому мудаку Геничу неплохо бы посмотреть на возраст игроков.
Да , Смолов мастеровитей, но ему 32 , а Соболеву только 25.
В футболе это существенная разница.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сравнил форвардов Александра Соболева («Спартак») и Федора Смолова («Динамо»).
«Смолов по мастерству выше. Ему многое дано. Технически, в плане футбольного интеллекта. Он может разобраться в ситуации засчет просчитывания. Федор работает двумя ногами», – сказал Генич.
- Смолов, в отличие от Соболева, участвовал в ЧМ и Евро.
- Динамовец играл в Европе, Соболев – нет.
- Соболев стоит 8 миллионов евро, Смолов – 6 миллионов.