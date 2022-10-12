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    Генич считает, что Смолов сильнее Соболева

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сравнил форвардов Александра Соболева («Спартак») и Федора Смолова («Динамо»).

    «Смолов по мастерству выше. Ему многое дано. Технически, в плане футбольного интеллекта. Он может разобраться в ситуации засчет просчитывания. Федор работает двумя ногами», – сказал Генич.

    • Смолов, в отличие от Соболева, участвовал в ЧМ и Евро.
    • Динамовец играл в Европе, Соболев – нет.
    • Соболев стоит 8 миллионов евро, Смолов – 6 миллионов.

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    Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11753

      Алексей З 13 минут назад

      Этому мудаку Геничу неплохо бы посмотреть на возраст игроков.
      Да , Смолов мастеровитей, но ему 32 , а Соболеву только 25.
      В футболе это существенная разница.

      1
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      Рейтинг: +3816

      Иван Петров 1986 14 минут назад

      Подскажите кто такой генич. Уж не тот ли это балабол с матч тв.

      1
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      Рейтинг: +6228

      Беспонтий 1 час назад

      а вы генич двумя руками жар гребёте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17380

      Cleaner 1 час назад

      Знаток жоп Генич слов на ветер не бросает! РЖУ ни могу...)))

      0
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      Рейтинг: +173

      Теркчанин 1 час назад

      оба стоят друг-друга,а Сычевой лучше

      1
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      Рейтинг: +7588

      nik55 1 час назад

      хватит гавкать

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