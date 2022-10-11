Канчельскис: «Пусть «Локомотив» пригласит ещe парочку немцев, чтобы убить команду»

Бывший игрок «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал руководство «Локомотива».

«Почему в «Локомотив» не могут поставить Лоськова и Пашинина? Хотя руководство вообще не поймeшь… Что они там вообще хотят?

Пусть «Локомотив» пригласит ещe парочку немцев, чтобы убить команду. И всe у них будет нормально», — сказал Канчельскис.