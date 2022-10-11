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    Канчельскис: «Пусть «Локомотив» пригласит ещe парочку немцев, чтобы убить команду»

    Бывший игрок «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал руководство «Локомотива».

    «Почему в «Локомотив» не могут поставить Лоськова и Пашинина? Хотя руководство вообще не поймeшь… Что они там вообще хотят?

    Пусть «Локомотив» пригласит ещe парочку немцев, чтобы убить команду. И всe у них будет нормально», — сказал Канчельскис.

    • «Локо» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав.
    • Ранее клуб уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

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    Источник: «Чемпионат»

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