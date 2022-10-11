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    Уткин объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получают российское гражданство

    Журналист и блогер Василий Уткин высказал свою версию по поводу желания бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо стать гражданами РФ.

    «Малком прокомментировал (вчера, кажется) это следующим образом: во-первых, это мое уважение к России, а еще это позволит не считаться иностранцем в чемпионате России.

    А мы с вами все тут слушали умных вроде бы людей, которые рассуждали об этом исключительно (ок – почти исключительно!) в контексте игры за сборную России.

    Собственно, что и требовалось доказать. А верней, понять. Получить паспорт из уважения – это прекрасно, но, по-моему, на законный повод для получения паспорта РФ этого мало.

    Деловые интересы «Зенита» – более чем ясно. (Так Малком говорит). А сборная...

    Как вы думаете, вот сейчас вдруг вызовут Малкома в сборную Бразилии – и он что ж, не поедет на чемпионат мира? Конечно, поедет. И до ЧМ ничего о желании играть за Россию он не скажет. Или позже.

    Мы же с вами понимаем, что сборная России нескоро проведет свой новый официальный матч. До Евро 2024, увы, не просматривается перспектива.

    И все это время возобновить игры за сборную Бразилии что Малком, что Клаудиньо могут в любой момент. Ну, на Кубок Америки, например, часто не ездят овертопы, их вполне могут и позвать.

    Реальный мотив только один. Деловые интересы «Зенита». Освобождение пары легионерских позиций на поле. Ну, что ж: могут, вот и делают», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 18:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +833

      Riot Zero 42 минуты назад

      Угольки просто хотят меньше платить налоги. Вот и вся математика.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17198

      paracetamol 48 минут назад

      Камил Гаджиев: «Уткин – неадекватный человек. У него проблемы с психикой». Мне добавить нечего!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15817

      NewLife 1 час назад

      Вася, в этой связи у тебя есть представление о том, кто сейчас поедет играть за синит даже за большие деньги ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15962

      Barmaleushka > NewLife 8 минут назад

      А за шпартаг все играют бескорыстные энтузиасты ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24706

      bset 1 час назад

      В мобилизации поучаствовать просто хотят

      5
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