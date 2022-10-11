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  • Уткин объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получают российское гражданство

Уткин объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получают российское гражданство

11 октября 2022, 18:34
4

Журналист и блогер Василий Уткин высказал свою версию по поводу желания бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо стать гражданами РФ.

«Малком прокомментировал (вчера, кажется) это следующим образом: во-первых, это мое уважение к России, а еще это позволит не считаться иностранцем в чемпионате России.

А мы с вами все тут слушали умных вроде бы людей, которые рассуждали об этом исключительно (ок – почти исключительно!) в контексте игры за сборную России.

Собственно, что и требовалось доказать. А верней, понять. Получить паспорт из уважения – это прекрасно, но, по-моему, на законный повод для получения паспорта РФ этого мало.

Деловые интересы «Зенита» – более чем ясно. (Так Малком говорит). А сборная...

Как вы думаете, вот сейчас вдруг вызовут Малкома в сборную Бразилии – и он что ж, не поедет на чемпионат мира? Конечно, поедет. И до ЧМ ничего о желании играть за Россию он не скажет. Или позже.

Мы же с вами понимаем, что сборная России нескоро проведет свой новый официальный матч. До Евро 2024, увы, не просматривается перспектива.

И все это время возобновить игры за сборную Бразилии что Малком, что Клаудиньо могут в любой момент. Ну, на Кубок Америки, например, часто не ездят овертопы, их вполне могут и позвать.

Реальный мотив только один. Деловые интересы «Зенита». Освобождение пары легионерских позиций на поле. Ну, что ж: могут, вот и делают», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо Уткин Василий
Комментарии (4)
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NewLife
1665503537
Вася, в этой связи у тебя есть представление о том, кто сейчас поедет играть за синит даже за большие деньги ?
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paracetamol
1665505806
Камил Гаджиев: «Уткин – неадекватный человек. У него проблемы с психикой». Мне добавить нечего!
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