Уткин объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получают российское гражданство

Журналист и блогер Василий Уткин высказал свою версию по поводу желания бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо стать гражданами РФ.

«Малком прокомментировал (вчера, кажется) это следующим образом: во-первых, это мое уважение к России, а еще это позволит не считаться иностранцем в чемпионате России.

А мы с вами все тут слушали умных вроде бы людей, которые рассуждали об этом исключительно (ок – почти исключительно!) в контексте игры за сборную России.

Собственно, что и требовалось доказать. А верней, понять. Получить паспорт из уважения – это прекрасно, но, по-моему, на законный повод для получения паспорта РФ этого мало.

Деловые интересы «Зенита» – более чем ясно. (Так Малком говорит). А сборная...

Как вы думаете, вот сейчас вдруг вызовут Малкома в сборную Бразилии – и он что ж, не поедет на чемпионат мира? Конечно, поедет. И до ЧМ ничего о желании играть за Россию он не скажет. Или позже.

Мы же с вами понимаем, что сборная России нескоро проведет свой новый официальный матч. До Евро 2024, увы, не просматривается перспектива.

И все это время возобновить игры за сборную Бразилии что Малком, что Клаудиньо могут в любой момент. Ну, на Кубок Америки, например, часто не ездят овертопы, их вполне могут и позвать.

Реальный мотив только один. Деловые интересы «Зенита». Освобождение пары легионерских позиций на поле. Ну, что ж: могут, вот и делают», – написал Уткин в своем телеграм-канале.