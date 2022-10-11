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    Гендиректор «Спартака» прокомментировал ситуацию с новым контрактом Селихова

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как обстоят дела с продлением соглашения с вратарем Александром Селиховым.

    Сообщалось, что стороны уже договорились об условиях нового контракта и, вероятно, подпишут его до конца текущей недели.

    «По контракту с Селиховым у нас, по-моему, есть время еще до лета, но я думаю, что в ближайшее время вопрос закроем.

    Переговоры провели, ждем ответа от стороны Селихова, от его агента», – заявил Мележиков.

    • 28-летний Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года.
    • Он провел 66 матчей и пропустил 75 голов.

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    Источник: ТАСС

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