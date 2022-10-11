Гендиректор «Спартака» прокомментировал ситуацию с новым контрактом Селихова

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как обстоят дела с продлением соглашения с вратарем Александром Селиховым.

Сообщалось, что стороны уже договорились об условиях нового контракта и, вероятно, подпишут его до конца текущей недели.

«По контракту с Селиховым у нас, по-моему, есть время еще до лета, но я думаю, что в ближайшее время вопрос закроем.

Переговоры провели, ждем ответа от стороны Селихова, от его агента», – заявил Мележиков.