Игроков «Локомотива» и «Спартака» чаще других проверяли на допинг в сентябре

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре проверило на допинг 19 футболистов РПЛ.

Чаще других в сентябре проверяли игроков «Спартака» (Руслан Литвинов, Александр Соболев и Антон Зиньковский) и «Локомотива» (Даниил Худяков, Станислав Магкеев и Константин Марадишвили) – по три раза.

РУСАДА также проверило по два футболиста из «Торпедо», ЦСКА, «Химок» и «Оренбурга», по одному – из «Зенита», «Краснодара», «Динамо», «Ростова» и «Крыльев Советов».