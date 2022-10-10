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    Игроков «Локомотива» и «Спартака» чаще других проверяли на допинг в сентябре

    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре проверило на допинг 19 футболистов РПЛ.

    Чаще других в сентябре проверяли игроков «Спартака» (Руслан Литвинов, Александр Соболев и Антон Зиньковский) и «Локомотива» (Даниил Худяков, Станислав Магкеев и Константин Марадишвили) – по три раза.

    РУСАДА также проверило по два футболиста из «Торпедо», ЦСКА, «Химок» и «Оренбурга», по одному – из «Зенита», «Краснодара», «Динамо», «Ростова» и «Крыльев Советов».

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5724

      Павелий 2 часа назад

      А как допустили, что газпромовский Зенит вообще кто-то смел проверять!?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +869

      Untitled-1 2 часа назад

      Спартак проверяют потому, что "ну не могут же они так хорошо играть без допинга"
      Локо проверяют "ну не могут же они так хреново играть, если не упороты"

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