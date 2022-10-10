Только один игрок одержал больше побед в Примере, чем Бускетс

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс вышел на второе место по числу побед в чемпионате Испании.

Победа над «Сельтой» (1:0) в воскресенье стала для 34-летнего испанца 334-й в Примере. По этому показателю он делит второе место с экс-игрокам «Реала» Серхио Рамосом и Икером Касильясом.

Больше всего побед в чемпионате Испании одержал эс-футболист «Барселоны» Лионель Месси – 383.