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Только один игрок одержал больше побед в Примере, чем Бускетс

10 октября 2022, 15:43

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс вышел на второе место по числу побед в чемпионате Испании.

Победа над «Сельтой» (1:0) в воскресенье стала для 34-летнего испанца 334-й в Примере. По этому показателю он делит второе место с экс-игрокам «Реала» Серхио Рамосом и Икером Касильясом.

Больше всего побед в чемпионате Испании одержал эс-футболист «Барселоны» Лионель Месси – 383.

  • В этом сезоне Бускетс провел 8 матчей.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
  • «Барса» уже подобрала двух кандидатов на замену полузащитнику.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Бускетс Серхио
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