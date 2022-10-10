Только один игрок одержал больше побед в Примере, чем Бускетс

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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс вышел на второе место по числу побед в чемпионате Испании.
Победа над «Сельтой» (1:0) в воскресенье стала для 34-летнего испанца 334-й в Примере. По этому показателю он делит второе место с экс-игрокам «Реала» Серхио Рамосом и Икером Касильясом.
Больше всего побед в чемпионате Испании одержал эс-футболист «Барселоны» Лионель Месси – 383.
- В этом сезоне Бускетс провел 8 матчей.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
- «Барса» уже подобрала двух кандидатов на замену полузащитнику.