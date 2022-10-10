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    Даса: «Уровень РПЛ наравне с топ-5 лигами мира»

    Защитник «Динамо» Эли Даса считает чемпионат России одним из сильнейших в мире.

    «В РПЛ очень сильная конкуренция, здесь нет проходных матчей, требуется много физики.

    Нет различий между матчами с командами, которые идут наверху турнирной таблицы и внизу – все встречи одинаково сложные.

    В России очень много качественных молодых футболистов. Думаю, из российской лиги можно перейти в топ-клуб Европы.

    Уровень РПЛ наравне с пятью ведущими лигами мира», – сказал Даса.

    • Израильтянин перешел в «Динамо» из «Витесса».
    • В других европейских лигах он не играл.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11715

      Алексей З 38 секунд назад

      Не пойму для чего эти вопросы задаются ?
      Пристиж и рейтинг лиги не голословными заявлениями поднимают.
      Уезжая могут и правду сказать, но не сейчас.

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