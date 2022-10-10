Даса: «Уровень РПЛ наравне с топ-5 лигами мира»

Защитник «Динамо» Эли Даса считает чемпионат России одним из сильнейших в мире.

«В РПЛ очень сильная конкуренция, здесь нет проходных матчей, требуется много физики.

Нет различий между матчами с командами, которые идут наверху турнирной таблицы и внизу – все встречи одинаково сложные.

В России очень много качественных молодых футболистов. Думаю, из российской лиги можно перейти в топ-клуб Европы.

Уровень РПЛ наравне с пятью ведущими лигами мира», – сказал Даса.