Даса: «Уровень РПЛ наравне с топ-5 лигами мира»

Защитник «Динамо» Эли Даса считает чемпионат России одним из сильнейших в мире.
«В РПЛ очень сильная конкуренция, здесь нет проходных матчей, требуется много физики.
Нет различий между матчами с командами, которые идут наверху турнирной таблицы и внизу – все встречи одинаково сложные.
В России очень много качественных молодых футболистов. Думаю, из российской лиги можно перейти в топ-клуб Европы.
Уровень РПЛ наравне с пятью ведущими лигами мира», – сказал Даса.
- Израильтянин перешел в «Динамо» из «Витесса».
- В других европейских лигах он не играл.
Источник: «РБ Спорт»