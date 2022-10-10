Тен Хаг поздравил Роналду с юбилейным голом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о достижении нападающего Криштиану Роналду.

В воскресной игре с «Эвертоном» (2:1) португалец забил первый мяч в сезоне АПЛ.

Для 37-летнего футболиста это 700-й гол в клубной карьере.

«Сложно сказать, повторит ли кто-то такой результат. Это невероятно. Поздравляю Криштиану.

Я рад за него. Это первый гол Роналду в сезоне Премьер-лиги. Думаю, это поможет ему забить еще больше мячей в ближайшие недели», – сказал тен Хаг.