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    Тен Хаг поздравил Роналду с юбилейным голом

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о достижении нападающего Криштиану Роналду.

    • В воскресной игре с «Эвертоном» (2:1) португалец забил первый мяч в сезоне АПЛ.
    • Для 37-летнего футболиста это 700-й гол в клубной карьере.

    «Сложно сказать, повторит ли кто-то такой результат. Это невероятно. Поздравляю Криштиану.

    Я рад за него. Это первый гол Роналду в сезоне Премьер-лиги. Думаю, это поможет ему забить еще больше мячей в ближайшие недели», – сказал тен Хаг.

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    Источник: BBC

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