Писарев объяснил спад Захаряна

Тренер сборной России Николай Писарев согласен, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян находится на спаде.
«Уверен, это психология. Он проходит такую полосу, где испытания его проверяют на прочность», – сказал Писарев.
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Тренер сборной России Николай Писарев согласен, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян находится на спаде.
«Уверен, это психология. Он проходит такую полосу, где испытания его проверяют на прочность», – сказал Писарев.