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    Писарев объяснил спад Захаряна

    Тренер сборной России Николай Писарев согласен, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян находится на спаде.

    «Уверен, это психология. Он проходит такую полосу, где испытания его проверяют на прочность», – сказал Писарев.

    • Захаряном интересуется «Челси».
    • В сезоне РПЛ у Захаряна 11 матчей, гол, 3 ассиста.
    • «Динамо» идет в РПЛ 8-м.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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