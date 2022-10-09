«Мбаппе немного осиротел без Месси и Неймара». Гальтье – о матче с «Реймсом»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался по итогам матча десятого тура Лиги 1 против «Реймса» (0:0).
В основе не вышли Лионель Месси и Неймар.
«Килиан Мбаппе немного осиротел без Месси и Неймара. Я подозревал такое. Неймара не было, потому что в последнее время он много играет.
Вторая половина матча в нашем исполнении была более интересна, несмотря на меньшинство. Повлиял выход Неймара», – сказал Гальтье.
- С 42-й минуты «ПСЖ» был в меньшинстве после удаления Серхио Рамоса.
- «ПСЖ» лидирует в чемпионате.
- Гальтье принял команду летом.
Источник: L'Equipe