«Мбаппе немного осиротел без Месси и Неймара». Гальтье – о матче с «Реймсом»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался по итогам матча десятого тура Лиги 1 против «Реймса» (0:0).

В основе не вышли Лионель Месси и Неймар.

«Килиан Мбаппе немного осиротел без Месси и Неймара. Я подозревал такое. Неймара не было, потому что в последнее время он много играет.

Вторая половина матча в нашем исполнении была более интересна, несмотря на меньшинство. Повлиял выход Неймара», – сказал Гальтье.