«Ливерпуль» претендует на четырех футболистов «Галатасарая»

Бомбардир , ну не всё же надо перепечатывать, голову включайте.
Галатасарай в Турции идёт 4 ( !!! ) и его ребята помогут выиграть АПЛ , вы серьёзно ?
В плей -листе Ливера наверно пол-мира , игроков 50-60, наверно и турки есть , но не стоит так серьёзно к этому относиться.
«Ливерпуль» может усилиться несколькими игроками «Галатасарая».
В списке интересов клуба АПЛ находятся четыре футболиста:
- Виктор Нельссон, центральный защитник, рыночная стоимость – 14 миллионов евро;
- Саша Боэ, правый защитник, рыночная стоимость – 4 миллиона евро;
- Юнус Акгюн, правый вингер, рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро;
- Керем Актюркоглу, левый вингер, рыночная стоимость – 15 миллионов евро.