Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Ливерпуль» претендует на четырех футболистов «Галатасарая»

    «Ливерпуль» может усилиться несколькими игроками «Галатасарая».

    В списке интересов клуба АПЛ находятся четыре футболиста:

    • Виктор Нельссон, центральный защитник, рыночная стоимость – 14 миллионов евро;
    • Саша Боэ, правый защитник, рыночная стоимость – 4 миллиона евро;
    • Юнус Акгюн, правый вингер, рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро;
    • Керем Актюркоглу, левый вингер, рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Новости по теме
    Клопп оценил игру Нуньеса в составе «Ливерпуля». Его купили за 75 миллионов
    «Ливерпуль» интересуется полузащитником «Бетиса»
    Трент, Мане и Холанд – в сборной третьего тура ЛЧ по версии WhoScored
    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11713

      Алексей З 3 часа назад

      Бомбардир , ну не всё же надо перепечатывать, голову включайте.
      Галатасарай в Турции идёт 4 ( !!! ) и его ребята помогут выиграть АПЛ , вы серьёзно ?
      В плей -листе Ливера наверно пол-мира , игроков 50-60, наверно и турки есть , но не стоит так серьёзно к этому относиться.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11