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    Одноклубник Кокорина: «Саша на голову выше остальных игроков «Ариса». Другой уровень»

    Полузащитник «Ариса» Юлиус Сзоке высказался о нападающем Александре Кокорине.

    «У Саши было мало игровой практики в Италии, но я сразу увидел: он на голову выше остальных игроков «Ариса». Вообще другой уровень.

    Кокорин предельно мотивирован — переживает за результат даже на тренировках. Менталитет победителя никуда не денешь», — сказал Сзоке

    • В конце августа «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15624

      Fusballer 57 минут назад

      Сашка стал первым парнем на деревне.

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