Одноклубник Кокорина: «Саша на голову выше остальных игроков «Ариса». Другой уровень»

Сашка стал первым парнем на деревне.
Полузащитник «Ариса» Юлиус Сзоке высказался о нападающем Александре Кокорине.
«У Саши было мало игровой практики в Италии, но я сразу увидел: он на голову выше остальных игроков «Ариса». Вообще другой уровень.
Кокорин предельно мотивирован — переживает за результат даже на тренировках. Менталитет победителя никуда не денешь», — сказал Сзоке
- В конце августа «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».
- В составе кипрской команды форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.