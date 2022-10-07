Одноклубник Кокорина: «Саша на голову выше остальных игроков «Ариса». Другой уровень»

Полузащитник «Ариса» Юлиус Сзоке высказался о нападающем Александре Кокорине.

«У Саши было мало игровой практики в Италии, но я сразу увидел: он на голову выше остальных игроков «Ариса». Вообще другой уровень.

Кокорин предельно мотивирован — переживает за результат даже на тренировках. Менталитет победителя никуда не денешь», — сказал Сзоке