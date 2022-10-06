В «Зените» подтвердили желание продлить контракт с Кузяевым: «Будет ли «Ман Сити» пытаться продлить Холанда?»

Срочно отправить Кузяева в Ахмат,он именно там стал хорошим футболистом
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о том, что клуб предложит новый контракт полузащитнику Далеру Кузяеву.
«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт? Да. Это вопрос из разряда «Будет ли «Манчестер Сити» пытаться продлевать контракт с Холандом?» – сказал Медведев.
- Действующий контракт игрока сборной России с «Зенитом» истекает летом.
- Кузяев играет за «Зенит» с 2017 года.
- Он провел 159 матчей за клуб, забил 21 гол и сделал 26 ассистов.