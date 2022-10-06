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    В «Зените» подтвердили желание продлить контракт с Кузяевым: «Будет ли «Ман Сити» пытаться продлить Холанда?»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о том, что клуб предложит новый контракт полузащитнику Далеру Кузяеву.

    «Зенит» предложит Кузяеву новый контракт? Да. Это вопрос из разряда «Будет ли «Манчестер Сити» пытаться продлевать контракт с Холандом?» – сказал Медведев.

    • Действующий контракт игрока сборной России с «Зенитом» истекает летом.
    • Кузяев играет за «Зенит» с 2017 года.
    • Он провел 159 матчей за клуб, забил 21 гол и сделал 26 ассистов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +167

      Теркчанин 1 час назад

      Срочно отправить Кузяева в Ахмат,он именно там стал хорошим футболистом

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