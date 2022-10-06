В «Зените» подтвердили желание продлить контракт с Кузяевым: «Будет ли «Ман Сити» пытаться продлить Холанда?»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о том, что клуб предложит новый контракт полузащитнику Далеру Кузяеву.

«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт? Да. Это вопрос из разряда «Будет ли «Манчестер Сити» пытаться продлевать контракт с Холандом?» – сказал Медведев.