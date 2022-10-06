У Неймара 20 голевых действий в 13 матчах сезона

Нападающий «ПСЖ» Неймар сделал голевую передачу в игре ЛЧ с «Бенфикой» (1:1).
Он ассистировал Лионелю Месси.
В сезоне-2022/23 в активе бразильца 20 результативных действий в 13 матчах.
Неймар забил 11 голов и сделал девять ассистов.
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Нападающий «ПСЖ» Неймар сделал голевую передачу в игре ЛЧ с «Бенфикой» (1:1).
Он ассистировал Лионелю Месси.
В сезоне-2022/23 в активе бразильца 20 результативных действий в 13 матчах.
Неймар забил 11 голов и сделал девять ассистов.