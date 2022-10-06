Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    У Неймара 20 голевых действий в 13 матчах сезона

    Нападающий «ПСЖ» Неймар сделал голевую передачу в игре ЛЧ с «Бенфикой» (1:1).

    Он ассистировал Лионелю Месси.

    В сезоне-2022/23 в активе бразильца 20 результативных действий в 13 матчах.

    Неймар забил 11 голов и сделал девять ассистов.

    Новости по теме
    В «ПСЖ» считают ошибкой покупку Мбаппе и Неймара в одно трансферное окно 2
    Неймар ответил на критику из-за своей поддержки президента Бразилии
    Неймар поддержал действующего президента Бразилии Болсонару перед выборами, станцевав под мелодию его избирательной кампании
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11