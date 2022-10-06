Вратарь «Лейпцига» порвал кресты после паса назад от Вернера

Никто не знает в какой момент это может случиться. Хотя для вратарей эта травма не характерна. Здоровья Петер!
Голкипер «РБ Лейпцига» Петер Гулачи выбыл из строя на длительный срок.
32-летний футболист получил серьезную травму колена во время матча ЛЧ против «Селтика» (3:1).
Венгр получил пас назад от Тимо Вернера, после чего упал на газон. Продолжить игру он не смог, покинув поле на носилках.
Позднее клуб сообщил, что у Гулачи диагностирован разрыв передней крестообразной связки.
Сроки восстановления вратаря будут определены после операции.