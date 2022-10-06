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    Вратарь «Лейпцига» порвал кресты после паса назад от Вернера

    Голкипер «РБ Лейпцига» Петер Гулачи выбыл из строя на длительный срок.

    32-летний футболист получил серьезную травму колена во время матча ЛЧ против «Селтика» (3:1).

    Венгр получил пас назад от Тимо Вернера, после чего упал на газон. Продолжить игру он не смог, покинув поле на носилках.

    Позднее клуб сообщил, что у Гулачи диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

    Сроки восстановления вратаря будут определены после операции.

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    Источник: твиттер «РБ Лейпцига»

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    Сегодня, 07:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98364

      zigbert 9 минут назад

      Никто не знает в какой момент это может случиться. Хотя для вратарей эта травма не характерна. Здоровья Петер!

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