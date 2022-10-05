Червиченко: «Слышал, что судьям дали прямое указание не свистеть фолы на Комличенко»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал инсайд, что судьи намеренно игнорируют фолы на форварде «Ростова» Николае Комличенко.

«Я слышал о том, что дано прямое указание по Комличенко – не свистеть на нем фолы, не реагировать, давать ему карточки. Матч «Ростова» с «Зенитом» – яркое подтверждение этому», – сказал Червиченко.