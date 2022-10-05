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    Червиченко: «Слышал, что судьям дали прямое указание не свистеть фолы на Комличенко»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал инсайд, что судьи намеренно игнорируют фолы на форварде «Ростова» Николае Комличенко.

    «Я слышал о том, что дано прямое указание по Комличенко – не свистеть на нем фолы, не реагировать, давать ему карточки. Матч «Ростова» с «Зенитом» – яркое подтверждение этому», – сказал Червиченко.

    • «Ростов» идет в РПЛ 3-м.
    • У 27-летнего Комличенко в сезоне РПЛ 11 матчей, 6 голов, 3 ассиста.
    • Воспитанник «Краснодара» стоит 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +840

      Suvorov51 2 минуты назад

      Это тебе ПРОМКВАС сказал, если ПРОМКВАС. дал такое указание, то все может быть, ведь все судьи у него на зарплате, а кто посмеет не выполнить команду, будут судить первенство Ленинградской области

      0
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      Рейтинг: +572

      gunstilzit 8 минут назад

      И пенальти Ростов замучился уже бить.

      0
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      Рейтинг: +266

      ЭтожЯ 17 минут назад

      Комличенко лично на ухо шепнул .

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      Рейтинг: +784

      Красногвардейчик 20 минут назад

      Интересно от кого он это слышал?)

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      Рейтинг: +17316

      Cleaner 54 минуты назад

      Червиченко, а Вы СЛЫШАЛИ, что Вы Спартак разваливали? Нет? А ведь именно ТАК и было.

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      Рейтинг: +71

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > Cleaner 49 минут назад

      А сожкт те сходить зубы почистить

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      Рейтинг: +17160

      paracetamol 57 минут назад

      Так он же симулянт!

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