Червиченко: «Слышал, что судьям дали прямое указание не свистеть фолы на Комличенко»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал инсайд, что судьи намеренно игнорируют фолы на форварде «Ростова» Николае Комличенко.
«Я слышал о том, что дано прямое указание по Комличенко – не свистеть на нем фолы, не реагировать, давать ему карточки. Матч «Ростова» с «Зенитом» – яркое подтверждение этому», – сказал Червиченко.
- «Ростов» идет в РПЛ 3-м.
- У 27-летнего Комличенко в сезоне РПЛ 11 матчей, 6 голов, 3 ассиста.
- Воспитанник «Краснодара» стоит 3,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»