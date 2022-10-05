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    Глава арбитров РПЛ Каманцев отреагировал на критику судейства самарским губернатором

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ему не понравилась работа арбитров на встрече 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

    «Дмитрий Азаров отмечает некомпетентность судей? Он как любой статусный болельщик, может сказать своe мнение по поводу судейства. «Крылья» написали обращение по нескольким пунктам, ЭСК его рассмотрело: по части пунктов признали ошибку арбитров.

    Отстранение арбитра Алексея Сухого? Мы не используем термин отстранение в случае, если нет никаких этических нарушений», – сказал Каманцев.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Ковалева

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