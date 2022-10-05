Федотов объяснил, почему судья должен был назначить пенальти в ворота «Интера» в концовке игры с «Барселоной»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с неназначенным пенальти в пользу «Барселоны» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:1).

«По вторичным признакам на повторе можно увидеть, что игрок «Интера» не сыграл в мяч (не коснулся мяча) головой – мяч не поменял свою траекторию вращения.

В данном эпизоде следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Интера», так как мяч попал в руку, которая отставлена в сторону и находится в неестественном положении.

Правильное решение: 11-метровый удар», – написал Федотов.