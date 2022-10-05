Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Федотов объяснил, почему судья должен был назначить пенальти в ворота «Интера» в концовке игры с «Барселоной»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с неназначенным пенальти в пользу «Барселоны» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:1).

    «По вторичным признакам на повторе можно увидеть, что игрок «Интера» не сыграл в мяч (не коснулся мяча) головой — мяч не поменял свою траекторию вращения.

    В данном эпизоде следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Интера», так как мяч попал в руку, которая отставлена в сторону и находится в неестественном положении.

    Правильное решение: 11-метровый удар», – написал Федотов.

    Новости по теме
    Эрик Гарсия: «Судья мне дважды сказал, что не уверен в игре рукой Дюмфриса»
    Экс-судья Гонсалес: «В пользу «Барселоны» не назначили чистый пенальти»
    «Барселона» пожалуется в УЕФА на судейство в матче с «Интером» 1
    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11