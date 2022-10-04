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Текке объяснил, почему Дзюба мало играет в «Демирспоре»

4 октября 2022, 12:49
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Экс-нападающий «Зенита» Фатих Текке высказался о форварде «Демирспора» Артеме Дзюбе.

— Переход Артема Дзюбы в «Адану Демирспор» — хороший трансфер для турецкого клуба?

— Да, этот трансфер обсуждался, турецкие болельщики знают Дзюбу, они, должно быть, счастливы. Я смотрел матч «Адана Демирспор» против «Фенербахче», видел его гол. Но слышал и негативные отзывы после перехода.

Сейчас в Турции играет много футболистов с именем. Возможно, люди в России думают, что чемпионат Турции — легкий. Это не так. Наша лига — шестая по силе в Европе. Здесь сложно каждому, все зависит от того, как ты себя проявишь.

Дзюба силен физически, отличный нападающий с определенными качествами, но этого набора недостаточно, чтобы проявить себя в Турции, особенно на позиции нападающего. В «Адане» много сильных игроков.

— Дзюба считается звездой в турецком чемпионате?

— У него есть качества. Он начал неплохо, забил. Но этого мало. Возможно, на его игре сказывается то, что он впервые покинул Россию. Ему нужно время, чтобы привыкнуть. Новая лига, новая культура. Все иначе.

Но я надеюсь, что у него все будет отлично. Он играл за «Зенит», как минимум, поэтому я уже за него.

— Сколько мячей забьет Дзюба в этом сезоне?

— Не много. Если забьет десять мячей, это будет отличным результатом. Я думаю, что скорее в районе пяти.

  • Дзюба пришел в «Демирспор» летом как свободный агент.
  • Форвард играл за «Зенит» с 2015 года.
  • В сезоне Суперлиги 34-летний форвард провел 3 матча, забил гол.

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Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем Текке Фатих
Комментарии (1)
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koli4ka
1664895266
скорее всего просидит на скамейке в районе пяти месяцев и поедет зубами и руками вытягивать Химки из подвала РПЛ
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