Фоден превзошел достижение Месси

Вингер Фил Фоден достиг отметки в 50 забитых мячей в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Голами он отличался только при Хосепе Гвардиоле, благодаря чему превзошел достижение Лионеля Месси.

Фоден стал самым молодым игроком с 50 голами под руководством испанского тренера – 22 года и 127 дней.

Рекордный показатель Месси составлял 22 года и 164 дня.