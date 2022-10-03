Фоден превзошел достижение Месси

Красавчег! Проблема в том, что надолго этих "талантов" не хватает! Потом появляются бабки, тачки, шлюхи, недвижимость и прочии излишества, делающие из таланта посредственность...
Вингер Фил Фоден достиг отметки в 50 забитых мячей в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах.
Голами он отличался только при Хосепе Гвардиоле, благодаря чему превзошел достижение Лионеля Месси.
Фоден стал самым молодым игроком с 50 голами под руководством испанского тренера – 22 года и 127 дней.
Рекордный показатель Месси составлял 22 года и 164 дня.