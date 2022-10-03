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    Фоден превзошел достижение Месси

    Вингер Фил Фоден достиг отметки в 50 забитых мячей в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах.

    Голами он отличался только при Хосепе Гвардиоле, благодаря чему превзошел достижение Лионеля Месси.

    Фоден стал самым молодым игроком с 50 голами под руководством испанского тренера – 22 года и 127 дней.

    Рекордный показатель Месси составлял 22 года и 164 дня.

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    Источник: Opta

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2148

      serglider 58 минут назад

      Красавчег! Проблема в том, что надолго этих "талантов" не хватает! Потом появляются бабки, тачки, шлюхи, недвижимость и прочии излишества, делающие из таланта посредственность...

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      Рейтинг: +1472

      koli4ka > serglider 23 минуты назад

      Так для того же и играют,чтобы появились бабки,тачки,шлюхи,недвижимость. Это только в СССР играли за мир,труд,май и КПСС,ибо партия всему голова.

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