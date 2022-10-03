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    Медведев: «Хватит гнать антизенитовский негатив»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг увольнение Владислава Радимова.

    По его словам, это не отставка, а переход на другую должность.

    «СМИ писали о том, что Радимов уволен из клуба? Радимов переходит на другую работу в системе клуба. Хватит гнать антизенитовский негатив», – сказал Медведев.

    • Радимов займет пост советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.
    • Исполняющим обязанности главного тренера «Зенита-2» стал Дмитрий Давыдов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25875

      JTherry 7 минут назад

      у Медведа с головой все в порядке? все спортивные СМИ под сапогом у газпрёма, шепни Алешеньке на ушко и всех закроют...)

      0
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      Рейтинг: +15735

      NewLife 25 минут назад

      Мобилизовали Буланова ?

      0
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      Рейтинг: +812

      Suvorov51 38 минут назад

      Весь негатив помойка и гонит, если бы она была командой то побеждала без вони, а так как помойка поступает ей все и отвечают тем же, а впрочем Медведь и есть гонщик помойки

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      Рейтинг: +11965

      BRO_football 39 минут назад

      Так никто и не гонит. Даже наоборот, все за Занит топят. Уже с чемпионством поздравляют

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      Рейтинг: +7553

      nik55 1 час назад

      просто он не тренер--- буланов трепло

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