Медведев: «Хватит гнать антизенитовский негатив»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг увольнение Владислава Радимова.

По его словам, это не отставка, а переход на другую должность.

«СМИ писали о том, что Радимов уволен из клуба? Радимов переходит на другую работу в системе клуба. Хватит гнать антизенитовский негатив», – сказал Медведев.