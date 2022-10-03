Медведев: «Хватит гнать антизенитовский негатив»

у Медведа с головой все в порядке? все спортивные СМИ под сапогом у газпрёма, шепни Алешеньке на ушко и всех закроют...)
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг увольнение Владислава Радимова.
По его словам, это не отставка, а переход на другую должность.
«СМИ писали о том, что Радимов уволен из клуба? Радимов переходит на другую работу в системе клуба. Хватит гнать антизенитовский негатив», – сказал Медведев.
- Радимов займет пост советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.
- Исполняющим обязанности главного тренера «Зенита-2» стал Дмитрий Давыдов.