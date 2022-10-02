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    Кокорин сделал ассист за «Арис»

    «Арис» разгромил «Акритас Члорака» (3:0) в матче 5-го тура чемпионата Кипра.

    Россиянин Александр Кокорин вышел в стартовом составе. На 11-й минуте встречи он сделал результативную передачу.

    • Команда Кокорина лидирует в чемпионате.
    • 15 сентября россиянин забил гол – впервые за 655 дней.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2143

      serglider 28 секунд назад

      Кокоша переехал бы с разу в Индию или Индонезию, глядишь и лучшим голеодором заделался бы... а так один ассис за кипрский клуб и... шуму... Скоро будут заметки на предмет, что он вышел на поле и один раз пернул во время игры)))

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