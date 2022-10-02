Кокорин сделал ассист за «Арис»

Кокоша переехал бы с разу в Индию или Индонезию, глядишь и лучшим голеодором заделался бы... а так один ассис за кипрский клуб и... шуму... Скоро будут заметки на предмет, что он вышел на поле и один раз пернул во время игры)))
«Арис» разгромил «Акритас Члорака» (3:0) в матче 5-го тура чемпионата Кипра.
Россиянин Александр Кокорин вышел в стартовом составе. На 11-й минуте встречи он сделал результативную передачу.
- Команда Кокорина лидирует в чемпионате.
- 15 сентября россиянин забил гол – впервые за 655 дней.