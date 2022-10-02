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    Комличенко рассказал, в чем «Ростов» сильнее «Зенита»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

    «Мы знали, что «Зениту» не понравится наша система игры, потому что бегать они не любят. Поэтому старались больше владеть мячом, но надо играть так все 90 минут, а не 70. Почему так? Скамейка качественнее у «Зенита», у них выходит игрок сборной, а у нас не игрок сборной.

    В чем «Ростов» сильнее «Зенита»? В командных взаимодействиях, у питерцев все-таки больше индивидуального мастерства, а «Ростов» – тренерская команда», – сказал Комличенко.

    • «Ростов» в матче с «Зенитом» потерпел первое поражение в сезоне.
    • Команда занимает третье место в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4440

      ААМ 27 минут назад

      Матч показал, что Комличенко принимает желаемое за действительное

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17150

      paracetamol > ААМ 32 секунды назад

      А еще он любитель симулировать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10968

      alex1951 29 минут назад

      Не вникая
      в нюансы,Зенит смотрелся лучше. Они были шустрее и конкретнее...

      0
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      Рейтинг: +3748

      Питерский князь 40 минут назад

      Булки уже сдвинь.
      Мы сильнее во всех компанентах!
      :)

      1
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      Рейтинг: +11800

      Вомбат 47 минут назад

      Все так. Это не лесть в адрес Карпина, а констатация факта.

      0
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      Рейтинг: +17624

      житель СПб 1 час назад

      Это все так...

      0
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      Рейтинг: +5988

      Беспонтий 1 час назад

      ни финты себе завуалировал засос межбулочный...

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