Комличенко рассказал, в чем «Ростов» сильнее «Зенита»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Мы знали, что «Зениту» не понравится наша система игры, потому что бегать они не любят. Поэтому старались больше владеть мячом, но надо играть так все 90 минут, а не 70. Почему так? Скамейка качественнее у «Зенита», у них выходит игрок сборной, а у нас не игрок сборной.

В чем «Ростов» сильнее «Зенита»? В командных взаимодействиях, у питерцев все-таки больше индивидуального мастерства, а «Ростов» – тренерская команда», – сказал Комличенко.