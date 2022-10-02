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Комличенко рассказал, в чем «Ростов» сильнее «Зенита»

2 октября 2022, 20:40
6

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Мы знали, что «Зениту» не понравится наша система игры, потому что бегать они не любят. Поэтому старались больше владеть мячом, но надо играть так все 90 минут, а не 70. Почему так? Скамейка качественнее у «Зенита», у них выходит игрок сборной, а у нас не игрок сборной.

В чем «Ростов» сильнее «Зенита»? В командных взаимодействиях, у питерцев все-таки больше индивидуального мастерства, а «Ростов» – тренерская команда», – сказал Комличенко.

  • «Ростов» в матче с «Зенитом» потерпел первое поражение в сезоне.
  • Команда занимает третье место в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Комличенко Николай
Комментарии (6)
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житель СПб
1664733454
Это все так...
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Вомбат
1664735132
Все так. Это не лесть в адрес Карпина, а констатация факта.
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alex1951
1664736195
Не вникая в нюансы,Зенит смотрелся лучше. Они были шустрее и конкретнее...
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paracetamol
1664737998
Команда, проигравшая почти с разгромным счетом, не может новорить, что в чем-то сильнее победителя!
Ответить
somn
1664771791
Ростов долго не протянет.
Ответить
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