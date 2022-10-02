Арбитр Федотов считает, что «Ростов» должен был бить пенальти в ворота «Зенита»

Арбитр Игорь Федотов сообщил, что защитник «Зенита» Деян Ловрен нарушил правила на форварде «Ростова» Николае Комличенко в матче 11-го тура РПЛ.

«Момент с Ловреном и Комличенко – это 11-метровый удар. Нападающий «Ростова» первым сыграл в мяч, а у соперника игры в мяч не было. Ловрен просто коснулся его, а потом продолжил движение вперед и попал Комличенко по стопе. Это фол по неосторожности, следовало назначить пенальти», – сказал Федотов.