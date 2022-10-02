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    Арбитр Федотов считает, что «Ростов» должен был бить пенальти в ворота «Зенита»

    Арбитр Игорь Федотов сообщил, что защитник «Зенита» Деян Ловрен нарушил правила на форварде «Ростова» Николае Комличенко в матче 11-го тура РПЛ.

    «Момент с Ловреном и Комличенко – это 11-метровый удар. Нападающий «Ростова» первым сыграл в мяч, а у соперника игры в мяч не было. Ловрен просто коснулся его, а потом продолжил движение вперед и попал Комличенко по стопе. Это фол по неосторожности, следовало назначить пенальти», – сказал Федотов.

    • «Зенит» победил «Ростов» со счетом 3:1.
    • Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17595

      житель СПб 42 секунды назад

      Вообще, этот субъект давно надоел: похоже, он просто специально ловит "хайп" - во всех случаях давая противоположное общему мнению заявление (касается многих клубов, не только Зенита). А сегодня - можно было несколько ставить пенальти, и в обе стороны. Но судьи явно повысили уровень допустимых нарушений в матчах (во всяком случае с участием Зенита).

      0
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      Рейтинг: +931

      Чехов на Садовой 21 минуту назад

      Пошла вонять ****! Метаном обдолбились, фуфлогоны и трубососы, смешит их и корёжит, смотри ка. Стыдоба...

      0
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      Рейтинг: +66083

      portero 32 минуты назад

      Фантазер, конечно если захотеть можно было ещё поставить... но в том моменте можно и карту было Комли дать.....

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      Рейтинг: +11788

      Вомбат 33 минуты назад

      Меня всегда смешит, когда Федотова называют арбитром. Вчера он вообще превзошел сам себя, заявив что в эпизоде с красной фола не было. Человек реально не знает футблольных правил.

      1
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      Рейтинг: +4431

      ААМ 35 минут назад

      Этот судья всегда несёт ахинею. Лучший друг другого великого спеца в футболе Уткина.

      3
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      Рейтинг: +88

      нБратишка 42 минуты назад

      Арбитр Федотов - провоцирует.и ловит хайп.

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      Рейтинг: +11620

      Алексей З 49 минут назад

      Это НАКЛАДКА, опасная игра со стороны ростовчанина.

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      Рейтинг: +5987

      Давид59 54 минуты назад

      Нарушение Ловрена? Ха ха. Клаудиньо тоже падал в штрафной ростовчан. И не по своей воле. Как насчёт этого момента?

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      Рейтинг: +17145

      paracetamol 55 минут назад

      Психов - в психушку и больше на сайт не допускать!

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      Рейтинг: +265

      Номэд > paracetamol 38 минут назад

      Самокритично...

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