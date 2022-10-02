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    «Динамо» вылетело в Грозный за семь часов до матча с «Ахматом»

    «Динамо» решило отправиться на матч 11-го тура РПЛ против «Ахмата» в день встречи. В 12:00 по Москве команда еще находится в Московской области.

    Встреча в Грозном стартует в 19:00.

    • «Динамо» идет в таблице на 7-м месте.
    • «Ахмат» отстает на 2 очка и занимает 9-е место.
    • Последний домашний против «Динамо» «Ахмат» выиграл (2:1).

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    Источник: телеграм-канал Полины Лысенко

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    Сегодня, 11:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5005

      Enter2006 1 час назад

      "В 12:00 по Москве команда еще находится в Московской области."

      А ведь до этого собраться нужно, приехать в аэропорт заранее, бывают задержки рейсов и пр...
      Очень плохо, даже если они прямо сейчас вылетят, лететь 3,5 часа = 15:30
      Туда-сюда, можно сказать прямо к началу матча успеют. Ни поесть ни отдохнуть толком. Ахмату на руку.

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