«Динамо» вылетело в Грозный за семь часов до матча с «Ахматом»

"В 12:00 по Москве команда еще находится в Московской области."
А ведь до этого собраться нужно, приехать в аэропорт заранее, бывают задержки рейсов и пр...
Очень плохо, даже если они прямо сейчас вылетят, лететь 3,5 часа = 15:30
Туда-сюда, можно сказать прямо к началу матча успеют. Ни поесть ни отдохнуть толком. Ахмату на руку.
«Динамо» решило отправиться на матч 11-го тура РПЛ против «Ахмата» в день встречи. В 12:00 по Москве команда еще находится в Московской области.
Встреча в Грозном стартует в 19:00.
- «Динамо» идет в таблице на 7-м месте.
- «Ахмат» отстает на 2 очка и занимает 9-е место.
- Последний домашний против «Динамо» «Ахмат» выиграл (2:1).