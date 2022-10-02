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    Комппер остается в Москве, несмотря на увольнение из «Локомотива». Клуб платит ему зарплату

    Бывший тренер «Локомотива» Марвин Комппер не покинул Москву, несмотря на увольнение несколько недель назад.

    «Локомотив», по информации источника, продолжает платить Компперу зарплату.

    «Да, он поблизости», — сказал агент Комппера Арманд Дурн.

    • 37-летний немец де-факто возглавлял команду с марта по сентябрь.
    • «Локо» победил в 2 из 11 матчей этого сезона РПЛ.
    • Он идут на 12-м месте в таблице.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5635

      Красногорск_Фан 30 минут назад

      Не показывайте эту новость фанату джигурды. А то его от смеха порвет. Так и представляется себе комппер который под золотым дождём кричит еще, ещё золотая антилопа!!

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