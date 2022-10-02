Комппер остается в Москве, несмотря на увольнение из «Локомотива». Клуб платит ему зарплату

Не показывайте эту новость фанату джигурды. А то его от смеха порвет. Так и представляется себе комппер который под золотым дождём кричит еще, ещё золотая антилопа!!
Бывший тренер «Локомотива» Марвин Комппер не покинул Москву, несмотря на увольнение несколько недель назад.
«Локомотив», по информации источника, продолжает платить Компперу зарплату.
«Да, он поблизости», — сказал агент Комппера Арманд Дурн.
- 37-летний немец де-факто возглавлял команду с марта по сентябрь.
- «Локо» победил в 2 из 11 матчей этого сезона РПЛ.
- Он идут на 12-м месте в таблице.