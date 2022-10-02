Комппер остается в Москве, несмотря на увольнение из «Локомотива». Клуб платит ему зарплату

Бывший тренер «Локомотива» Марвин Комппер не покинул Москву, несмотря на увольнение несколько недель назад.

«Локомотив», по информации источника, продолжает платить Компперу зарплату.

«Да, он поблизости», — сказал агент Комппера Арманд Дурн.