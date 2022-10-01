«Пускай газует, потому что это приносит плоды». Джикия – о Соболеве

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о прогрессе одноклубника Александра Соболева.
– Соболев забил великолепный гол «Зениту».
– Александр проводит потрясающее время. Пусть не расслабляется и дальше работает.
– Что с ним происходит?
– Слушает старших товарищей.
– То есть вас.
– И не только.
– А кто старше вас?
– Пускать скажет это сам.
– Он немножко оборзел – но он всегда так играл, просто мы этого не видели. В пример он приводит Вернблума.
– Кого приводит в пример, это его дело. Но он играет и так, сказать, газует – и пускай газует, потому что это приносит плоды.
И пока приносит плоды, пусть будет так. Менять его точно не собираемся.
- В этом сезоне Соболев забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 14 матчах.
- В РПЛ спартаковцы идут на 5-м месте после 10 туров.
Источник: «РБ Спорт»