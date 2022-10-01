«Пускай газует, потому что это приносит плоды». Джикия – о Соболеве

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о прогрессе одноклубника Александра Соболева.

– Соболев забил великолепный гол «Зениту».

– Александр проводит потрясающее время. Пусть не расслабляется и дальше работает.

– Что с ним происходит?

– Слушает старших товарищей.

– То есть вас.

– И не только.

– А кто старше вас?

– Пускать скажет это сам.

– Он немножко оборзел – но он всегда так играл, просто мы этого не видели. В пример он приводит Вернблума.

– Кого приводит в пример, это его дело. Но он играет и так, сказать, газует – и пускай газует, потому что это приносит плоды.

И пока приносит плоды, пусть будет так. Менять его точно не собираемся.