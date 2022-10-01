Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Пускай газует, потому что это приносит плоды». Джикия – о Соболеве

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о прогрессе одноклубника Александра Соболева.

    – Соболев забил великолепный гол «Зениту».

    – Александр проводит потрясающее время. Пусть не расслабляется и дальше работает.

    – Что с ним происходит?

    – Слушает старших товарищей.

    – То есть вас.

    – И не только.

    – А кто старше вас?

    – Пускать скажет это сам.

    – Он немножко оборзел – но он всегда так играл, просто мы этого не видели. В пример он приводит Вернблума.

    – Кого приводит в пример, это его дело. Но он играет и так, сказать, газует – и пускай газует, потому что это приносит плоды.

    И пока приносит плоды, пусть будет так. Менять его точно не собираемся.

    • В этом сезоне Соболев забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 14 матчах.
    • В РПЛ спартаковцы идут на 5-м месте после 10 туров.

    Новости по теме
    Камоцци назвал лучшего нападающего РПЛ
    Ещенко после победы «Бей Беги» рассмеялся на вопрос об отсутствии Соболева 4
    Еще один спартаковец может стать куратором медийной команды «Бей Беги»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11